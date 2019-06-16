السعودية – أرتفع فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، في أول أربعة أشهر من 2019.

وحسب مسح للأناضول، استنادا على بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 44.6 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 43.3 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 89.7 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 1.8 بالمئة، إلى 45.1 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.9 بالمئة‏، إلى 69.7 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5 بالمئة إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.

الأناضول