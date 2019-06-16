فلسطين – شرع المعتقلون الفلسطينيون في سجن عسقلان الإسرائيلي (جنوب إسرائيل)، بإضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الأحد، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وقالت مسئولة دائرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني(غير حكومي) أماني سراحنة للأناضول، إن جميع المعتقلين في سجن عسقلان والذين يبلغ عددهم 45 معتقلا بدؤوا إضرابا عن الطعام صباح الأحد.

وبحسب نادي الأسير والمؤسسات المعنية بشئون المعتقلين الفلسطينيين، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشوها، كعدم السماح لهم بالخروج لفترات كافية لساحة السجن أو ما يعرف بـ”الفورة”، والاقتحامات الليلية التي تنفذها قوات قمع المعتقلين.

كما يطالب المعتقلون بوقف الإجراءات الصعبة التي تواجهها عائلاتهم خلال زيارتهم في السجن، وفق المصدر ذاته.

وشهد سجن عسقلان خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر الماضيين، تشديدات واقتحامات لغرف المعتقلين، ومصادرة الأجهزة الكهربائية والمراوح منهم، مما ضاعف في معاناتهم في ظل الأجواء الحارة.

ويستخدم المعتقلون الفلسطينيون سلاح الإضراب عن الطعام بشكل فردي أو جماعي في السجون الإسرائيلية، لانتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الأناضول