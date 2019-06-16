الصين – في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم رصد الهاتف Huawei Mate 20X 5G يحصل على مصادقة هيئة 3C الصينية مما يخول لشركة Huawei تسويقه في وطنها الأم.

واليوم، تم رصد الهاتف القابل للطي Huawei Mate X يحصل على نفس المصادقة. وبالتالي، هذا يشير إلى أن الهاتف Huawei Mate X المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G سيصدر في الصين في نفس اليوم أو بعد أن تقرر شركة Huawei إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G في البلاد.

يحمل الهاتف Huawei Mate X الإسم الرمزي TAH-AN00، ووفقا للمعلومات المدرجة في شهادة المصادقة الممنوحة للهاتف، فيبدو أنه سيضم محول جديد للطاقة مختلف عن Super Charge 40W الذي سيأتي مع الهاتف Huawei Mate 20X 5G. وإستنادًا إلى مقدار الطاقة المستخرجة المدرجة في شهادة المصادقة، فسوف يكون هذا المحول قادرًا على إخراج 65W من الطاقة كحد أقصى.

نرى بأن محول الطاقة الجديد سيدعم أيضًا أجهزة مثل Huawei Mate 20 Pro و Huawei P30 Pro، وكلاهما يدعمان Super Charge 40W، ولكن وفقا للمعلومات الجديدة التي حصلنا عليها اليوم، فيبدو أن Huawei Mate X سيضم أسرع تقنية للشحن على الإطلاق في تاريخ هواتف Huawei. وكشفت شركة Huawei سابقًا أن الهاتف Huawei Mate X سيدعم Super Charge 55W، لذلك على الرغم من أن المحول الجديد قد تم تقييمه بدرجة أعلى، إلا أنه سيتم الحد من قدراته في الهاتف Huawei Mate X.

مع تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold إلى أجل غير مسمى بسبب بعض المشاكل في التصميم، فمن المحتمل جدًا أن تتغلب شركة Huawei على شركة سامسونج من خلال تسويق Huawei Mate X على أنه أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم متوفر تجاريًا. ويٌعتقد بأن الهاتف Huawei Mate X سيصبح متوفرًا للشراء في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. لقد أصبح هذا العام مثيرًا للهواتف الذكية والأخبار التقنية.