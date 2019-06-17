ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التطورات التي تشهدها كلاً من “فلسطين وليبيا والعراق وإيران والخليج” ليست مجرد صراعات محلية.

أردوغان أكد في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أمس الأحد أن تركيا اختارت طريق الكفاح من أجل مصالحها وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها بصمت.

وإختتم الرئيس التركي حديثه بالقول: “انتبهوا نحن جمهورية تركيا ولسنا دولة قبلية، علينا أن ندرك ذلك جيدًا.. فتاريخنا يعود إلى 2200 عام أي أنه ليس تاريخاً عاديا”.

يشار إلى أن تركيا قد قامت بدعم مسلحي الوفاق شهر مايو الماضي بتقديم أسلحة وذخائر ومدرعات وصلت بحراً في وضح النهار إلى ميناء طرابلس ، كما أرسلت تركيا طائرات بدون طيار إلى مطار معيتيقة في طرابلس تم استهدافها وتدميرها من قبل السلاح الجوي داخل المطار.