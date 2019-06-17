فرنسا – حافظ المنتخب الألماني على العلامة الكاملة في بطولة كأس العالم للسيدات وحقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثانية من الدور الأول للبطولة بعدما سحق جنوب إفريقيا 4 ـ 0.

وحسم المنتخب الألماني المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلتها ميلاني ليوبولز وسارة دابريتز وألكسندرا بوب في (د.14 و29 و40) تواليا.

وفي الشوط الثاني، أضافت لينا ماجول الهدف الرابع للفريق في (د.58).

وعزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في البطولة، فيما ودعت جنوب إفريقيا البطولة خاوية الوفاض، ومنيت بالهزيمة الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات