السعودية – أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، الإثنين، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، في أبريل/ نيسان الماضي.

وارتفعت صادرات المملكة إلى 7.177 ملايين برميل يوميا، مقابل 7.141 ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار السابق له.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثا في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.

وبدأت “أوبك+” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

و”جودي”، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

الأناضول