الصين – أفادت صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية بالصين إن التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ نفاق وينم عن نوايا سيئة، وإن بكين ستواصل دعم كاري لام، الرئيسة التنفيذية، على الرغم من دعوات لاستقالتها.

وذكرت الصحيفة في مقال لها اليوم الاثنين أن دعم الصين للرئيسة لام “لن يتزعزع لا في مواجهة أعمال العنف في الشوارع، ولا أمام التدخلات ذات النوايا السيئة للحكومات الأجنبية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترتيبات هونغ كونغ لتسليم الهاربين شأن داخلي محض”. وأضافت أنه يجب ألا يكون لدول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا رأي في هذا الأمر.

من جهتها، حذرت صحيفة “غلوبال تايمز”، المملوكة للدولة الصينية، في مقال افتتاحي، الولايات المتحدة من استخدام هونغ كونغ “كورقة مساومة” لفرض تنازلات في المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقالت إن: “أعمال الشغب لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقف بكين الصارم ضد واشنطن”.

وكانت لام قد أعلنت يوم السبت عن تعليقها لأجل غير مسمى مشروع قانون مثيرا للجدل يسمح لسلطات هونغ كونغ بتسليم أشخاص مطلوبين للصين، وجاء قرار التعليق بعد احتجاجات شعبية استمرت أسبوعا وشابتها أعمال عنف أحيانا، ودعا المشاركون فيها إلى استقالة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام فورا.

ورحب متحدث باسم القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ بقرار لام القاضي بتعليق مشروع القانون، وحث على أخذ وجهات نظر المجتمعين الداخلي والدولي إذا سعت حكومتها إلى إجراء تعديلات في قوانين التسليم، ولا سيما فيما يتعلق بالصين.

المصدر: رويترز