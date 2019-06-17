بروكسل – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اتخاذها تدابير جديدة لتوفير الدعم المالي لقطاع تربية النحل بقيمة 120 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية في بيان الإثنين، أنها ستوفر دعما ماليا لقطاع تربية النحل بقيمة 120 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضافت أنه سيتم تمويل البرامج التدريبية للمبتدئين، إضافة لتمويل برامج البحث العلمي والائتمان.

كما سيتم تحديد برامج تربية النحل التي ستدعمها المؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء بالاتحاد.

جدير بالذكر، أن مربي النحل في دول الاتحاد الأوروبي يصل عددهم إلى 600 ألف.

الأناضول