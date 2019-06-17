ليبيا – أكد رئيس الرئاسي فائز السراج أنه غير مستعد للجلوس مع القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر للتفاوض على إنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس والمستمر منذ شهرين.

السراج قال في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” للأنباء أمس الأحد :”لن التقي بحفتر مرة أخرى لأنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن أن يكون شريكاً في أي عملية سياسية” حسب قوله ، معتبراً أن الأخير يحاول فقط كسب الوقت وأرسل طائرات لقصف العاصمة، على حد قوله.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن قواته التي تتألف من فصائل مسلحة من مدن في غرب ليبيا ستواصل التصدي لحفتر ، وأضاف زاعماً :” أتوقع أن يتحول حفتر إلى دكتاتور مثل القذافي “.

وأردف:”هدفنا عسكري بالدرجة الأولى دفاعا عن العاصمة دفاعا على أهلنا وإبعاد حفتر، حققنا خطوات إيجابية ودخلنا في اليومين الماضيين في المرحلة الثانية من صد هذا الهجوم ،وخلال أيام قادمة سنسمع أخبارا جيدة وهناك تقدم”.

السراج زعم بأن هناك احتمال استخدام المنشآت النفطية في الصراع، قائلاً:”نحن بالفعل نخشى على أماكن إنتاج النفط وحريصون على إبعاد الإنتاج عن مجال أي خصومة أو مواجهات وهناك محاولات لعسكرة هذه الموانئ وقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من ذلك لأننا طالبنا منذ البداية بإبعاد العسكريين عن المنشآت النفطية”.

وإختتم رئيس المجلس الرئاسي حديثه بالقول :”إن قواته ستتجنب مهاجمة أي منشآت نفطية حتى إذا تمركزت بها وحدات لقوات شرق ليبيا”، منوّهاً إلى أن الحرب تضر بالتنمية وبالخدمات الأساسية في ظل تحويل الأموال لتجهيز الجنود وعلاج الجرحى، مشيرا إلى احتمال حدوث انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد في أي وقت حسب قوله.