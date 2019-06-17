ليبيا – قال قائد غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش اللواء فوزي المنصوري إن إمكانية قرب فتح محور جديد نحو سرت تحتاج نوعا من السرية ولا يمكن الإفصاح عنها ، مضيفاً :”لا أستطيع أن أؤكد ذلك أو أنفيه لكن الأمور ستتضح في القريب العاجل”.

المنصوري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد أن جميع الطرق المؤدية لنصر الجيش سيتم اتخاذها سواء بدخول سرت أو كوبري سدادة أو مصراتة نفسها.

ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع المليشيات الموجودة في سرت لإضعاف عناصرها الموجودة في طرابلس.

وإختتم اللواء المنصوري حديثه بالقول :”سنعمل على تحرير التراب الليبي بالكامل أي مكان به مليشيات ولا يخضع لسلطة القوات المسلحة ستدخله قواتنا وتحرير سرت ليس واردا بل هو أكيد”.