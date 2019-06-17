العراق – تخوف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عدنان الأسدي، من احتمال عودة نشاط تنظيم “داعش”، في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي عليه وعلى بيئاته الحاضنة، وفق تعبيره.

وقال الأسدي، اليوم الاثنين، إن”داعش” انتهى من الناحية العسكرية والاستراتيجية، لكن خلاياه ما زالت تعمل، وهو نذير شؤم على المحافظات التي له فيها “حواضن”.

ورأى الأسدي، أن “عدم وجود وزراء أمنيين في هذه المرحلة في العراق، هو أمر غير صحيح، ويؤثر سلبا على معالجة هذا الملف”.

وكانت القوات الأمنية العراقية، أطلقت أمس الأحد، عملية عسكرية واسعة في قضاء الطارمية، أبرز مناطق “حزام بغداد”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومي في بيان، أن “القوات الأمنية ستباشر، بإسناد من طيران الجيش العراقي، بتفتيش قضاء الطارمية (50 كم شمال بغداد)، لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء، وقد شملت عملية التفتيش عددا من القرى والبساتين التابعة للقضاء”.

من الجدير ذكره أن قضاء الطارمية، من المناطق المهمة جغرافيا وأمنيا، كونه يربط أربع محافظات عراقية، هي بغداد، صلاح الدين، ديالى والأنبار.

المصدر:RT+ وكالات