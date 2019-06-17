روسيا – يعمل الخبراء الروس على استكمال الاختبارات المخصصة لنوع جديد من الغواصات الموجهة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الأسلحة البحرية.

وأشار مكتب “روبين” الروسي للتصميم والهندسة البحرية إلى أن الاختبارات التي أجريت على روبوتات Clavesin-2R-PM عام 2018 أكدت نجاح تصميمها، وصحة خوارزميات التشغيل التي تعمل على توجيهها والتحكم بها.

وأوضح أن الجيل القادم من هذه الروبوتات الغواصة من المفترض أن يصبح جزءا أساسيا من منظومات الغواصات الروسية النووية التي ستستخدم في المهام الخاصة، كغواصات (PLASN) التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي (09852-bc-139) لتعمل كـ “غواصات تجسس”، وغواصات مشروع (09787-bc-64) التي ستحمل روبوتات لسبر أعماق البحار.

وبدأ مكتب “روبين” العمل على تطوير مشروع هذه الغواصات الصغيرة منذ العام 2009، بموجب عقد موقع مع وزارة الدفاع الروسية، ينص على تصنيع روبوتات بحرية موجهة قادرة على القيام بالمهام البحثية ومهام الاستطلاع التي ستساعد أساطيل البلاد البحرية على إتمام مهامها الخاصة في مختلف البحار والمحيطات.

المصدر: topcor.ru