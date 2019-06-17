روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على الوجود العسكري الأمريكي في بولندا

روسيا تعزز قواتها على الحدود الغربية ردا على الوجود العسكري الأمريكي في بولندا

روسيا – أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستعزز قواتها على حدودها الغربية ردا على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا.

وقال جباروف، اليوم الاثنين، في تعليقه على تصريحات وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، بشأن نية الجيش الأمريكي نشر 6 نقاط له على الأراضي البولندية، عند الحدود الشرقية لبولندا على وجه الخصوص، قال: “بالطبع روسيا ستعزز وجودها العسكري في تلك المنطقة”​​​.

ووفقا له، فإن بولندا ستصبح “هدفا للضربات” إذا جرت مهاجمة روسيا من أراضيها.

وتابع: “يبدو أنهم في بولندا لا يفهمون ذلك. قد يرغبون أن يكونوا قاعدة عسكرية لأحد ما”.

وأعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، في وقت سابق من هذا اليوم في حديث لإذاعة محلية أن الجيش الأمريكي سينشر 6 نقاط على الأراضي البولندية، عند الحدود الشرقية على وجه الخصوص، وقال: “توصلنا إلى اتفاق يشير إلى 6 نقاط ستنتشر فيها الوحدات الأمريكية”.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي