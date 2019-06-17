ليبيا – بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل جرحى مسلحي الرئاسي وذلك خلال لقاء جمعهما أمس الأحد بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

عيسى أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عن رغبته في الحصول على موافقة الجانب الإيطالي على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار.

وثمن وكيل عام وزارة الصحة العلاقات الثنائية بين البلدين،معرباً عن حرصه على استمرارها وتطويرها. هذا وحضر اللقاء كل من مدير مركز الطب الميداني والدعم ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.