الولايات المتحدة – توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تمديد اتفاق تحالف “أوبك+” حتى نهاية النصف الثاني من 2019، على الأقل، مع احتمال تغيير بعض البنود.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، وافق تحالف (أوبك +) الذي يضم الأعضاء في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، على مدار 6 أشهر اعتبارا من مطلع 2019.

وقالت فيتش في بيان صادر اليوم: “نتوقع أن تواصل (أوبك +) إدارة العرض لتجنب الاختلالات الكبيرة في العرض والطلب”.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف (أوبك +)، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، أو أوائل يوليو/تموز المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق من عدمه.

وأوضحت مؤسسة التصنيف أن سعر خام برنت تراجع إلى 60 دولارا للبرميل، مطلع الشهر الجاري من 75 دولارا في أبريل/نيسان 2019، بسبب تدهور التوقعات للنمو الاقتصادي العالمي وزيادة مخاطر الحرب التجارية.

وتوقعت تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 بالمائة في 2018، إلى 2.8 بالمائة في 2019 و2.7 بالمائة في 2020.

وأبقت فيتش على توقعاتها لخام برنت عند 65 دولارا للبرميل في 2019، و62.5 دولارا للبرميل في 2020.

وأوضحت أن السعودية تحتاج لأن يكون سعر خام برنت أعلى من 80 دولارا للبرميل، “لخفض الإنتاج بموجب اتفاق (أوبك +)، يزيد من الضغط الصعودي على أسعار النفط الخام.

وتقدر “فيتش”، على المدى الطويل، أن يتراوح متوسط ​​الأسعار بين 57.5 دولارا للبرميل في المتوسط لخام برنت، و55 دولارا للبرميل في للخام الأمريكي، “ستصبح سياسات (أوبك +) أقل كفاءة بمرور الوقت”.

الأناضول