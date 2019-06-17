في إطار “مهلة ترامب”.. المكسيك توقف 791 مهاجرا نحو نصفهم أطفال دون الثامنة

في إطار “مهلة ترامب”.. المكسيك توقف 791 مهاجرا نحو نصفهم أطفال دون الثامنة

المكسيك – أعلن مسؤولون مكسيكيون، امس الأحد، أنه تم توقيف 791 مهاجرا من أمريكا الوسطى بينهم 368 طفلا دون الثامنة من العمر في ولاية فيراكروز المكسيكية.

وأعلن المعهد الوطني للهجرة، في بيان، أنه تم توقيف المهاجرين عند نقطتي تفتيش خلال محاولة نقلهم داخل أربع مقطورات.

والأحد، قال مصدر طلب عدم كشف هويته لـ “فرانس برس” إن أعمار 270 من المهاجرين الذين تم توقيفهم تتراوح بين 6 و7 سنوات، بينما 98 منهم دون الخامسة من العمر، وإن من بين الموقوفين 413 مهاجرا من غواتيمالا، و330 من هندوراس، و39 من السلفادور.

وقال مصدر آخر إنه تم توقيف ستة أشخاص يشتبه في أنهم متورطون بالاتجار بالبشر.

وتأتي التوقيفات ضمن مهلة 45 يوما حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمكسيك من أجل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة، تندرج في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة هذا الشهر لتفادي فرض رسوم جمركية كان ترامب قد هدد بفرضها على السلع المكسيكية.

وتعهدت المكسيك، في إطار جهودها الرامية لتقليص تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يعبرون أراضيها قاصدين الولايات المتحدة، بنشر حوالي 6 آلاف من أفراد الحرس الوطني على حدودها مع غواتيمالا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن احتمال فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائما، إذا لم تحقق المكسيك بعد انقضاء المهلة تقدما كافيا.

المصدر: أ ف ب + رويترز