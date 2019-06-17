إسبانيا – مدح البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، زميله في صفوف البلوجرانا أرتورو فيدال، مشيرًا إلى أنه يملك جينات البارسا.

وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “فيدال لاعب رائع، وصديق عظيم وتابعته جيدًا هذا العام، فهو يتدرب كثيرًا لكي يتطور”.

وأضاف: “بالتأكيد هو يملك جينات برشلونة، وتكيف جيدًا هناك، ولهذا السبب فإن الكل يحب طريقة لعبه، وقدراته وطريقته داخل غرفة خلع الملابس”.

واختتم: “فيدال لاعب مهم جدًا للفريق، فهو مُحارب ومقاتل ولديه الكثير من القوة، وفي كل مباراة يمكن أن ترى كيف يقاتل”.

يُذكر أن كوتينيو وفيدال يُشاركان حاليًا في بطولة كوبا أمريكا مع البرازيل وتشيلي على الترتيب، حيث قاد كوتينيو السيلساو لتحقيق الانتصار الأول على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ونجح في تسجيل هدفين.

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