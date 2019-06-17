ليبيا – أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن تأييده الكامل لتصريح عيسى العريبي الذي استنكر فيه ما صدر عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، معتبراً أن تصريح الاخير معادي لتواجد القوات المسلحة بميناء رأس لانوف.

العقوري عبر بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب عن اتفاقه الكامل مع العريبي الذي أكد ان القطاع النفطي تعافى بعد سيطرة القوات المسلحة على موانئ وحقول النفط.

وشدد رئيس لجنة الخارجية على أن لجنة الطاقة برئاسة عيسي العريبي لعبت دور كبير في السعي لتوحيد القطاع والحفاظ عليه كونه يشكل مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي.