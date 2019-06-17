ليبيا – حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية طلال الميهوب رئيس الرئاسي فائز السراج من العبث المستمر الذي ينتهجه بالخنوع والدعم غير المحدود لجماعة الإخوان المسلمين الذراع ومحاولات الحفاظ علي تواجدها بالمشهد.

الميهوب أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد إلى أنه خلال أيام معدودة وبعد تحرير العاصمة سيطلب كل من تورط في أي أعمال إجرامية للعدالة.

وأكد رفض المبادرة التي طرحها السراج، مطالباً إياه بالبحث علي فريق محامين للدفاع عنه بشان الجرائم التي تورط فيها بتعليمات الإخوان المسلمين حسب تعبيره.