عمان – دعا باحثون في اليوم الثاني لمؤتمر”القدس” في الأردن إلى وضع استراتيجيات شاملة لملف القدس لتعميق المعرفة حول المدينة والحفاظ على عروبتها.

وسلط المشاركون في مؤتمر “القدس: تحديات الواقع وإمكانات المواجهة” الذي يعقد بالتنسيق بين الجامعة الأردنية وجامعة بير زيت ومؤسسة الدراسات الفلسطينية والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويستمر ثلاثة أيام، الضوء على محاور متعددة تتعلق بالقدس: سياسيا وقانونيا وإعلاميا وديموغرافيا، إضافة إلى الحراكات الاجتماعية والتغيرات المعاصرة، وقضايا وإشكاليات حالية ومستقبلية على مصير القدس ومصير القضية الفلسطينية عموما.

وأبرز المشاركون التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما، والسياسات الأمريكية تجاه القدس، وسياسات الاستيطان التي تمارس بحق الفلسطينيين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: بترا