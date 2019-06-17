مصر – بعد نجاح مسلسله الرمضاني “هوجان” يمضي الفنان محمد إمام وقتاً ممتعاً على شاطئ البحر للترفيه عن نفسه، ويحاول دائماً مشاركة متابعيه على تطبيق انستغرام بصوره العفوية.

وشارك أخيراً صوره بإطلالة كاجوال عبارة قميص أبيص وشورت كحلي مع قبعة بيضاء خلال تواجده على احد شواطئ مصر. وكعادته تواصل مع متابعيه من خلال تعليق كتبه على الصورة وقال فيها: “قريت كتب كتير في علم النفس والبنية الذاتية كُتابها قاعدوا سنين في أبحاث علشان يكتبوها.. وطلعت منهم بالتلات حاجات دول .. تفاءلوا بالخير تجدوه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

وأضاف: “ما تخفش انك تفشل في الوصول لهدفك.. خاف انك ماحولتش توصله وقبل اي حاجة توكل على الله وكفى بالله وكيلاً”.

وكان إمام أعلن من خلال صورة له عن تعاقده على فيلم جديدة، مؤكداً أنه سيكون “فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق في حدوتة ما تعملش زيها قبل كدة”، وذلك بعد نجاح مسلسل “هوجان” الذي شاركه في بطولته كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله.

وسائل اعلام مصرية