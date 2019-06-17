ليبيا – إلتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأحد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

اللقاء إستعرض وفقاً لرئاسة الجمهورية المصرية آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا حيث تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

وأكد الجانبين على أهمية عودة الاستقرار إلى ليبيا على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبي طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.