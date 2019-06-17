أبوظبي – صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، متجاهلة تراجع أسواق النفط العالمية، واستمرار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (12:26 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.92 بالمئة أو 57 سنتاً إلى 61.44 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.88 بالمئة أو 46 سنتاً إلى 52.05 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1 بالمئة إلى 8975 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1829 نقطة، مع صعود أسهم مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 2.91 بالمئة و”الاسواق الحرة” بنسبة 0.87 بالمئة.

وارتفعت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30” بنسبة 0.22 بالمئة إلى 14241 نقطة، وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاع المصارف والعقار والاتصالات.

وصعدت بورصة مسقط بنحو طفيف بلغ 0.09 بالمئة إلى 3918 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “صناعة مواد البناء” بنسبة 2.94 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بما مقداره 1.82 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.07 بالمئة إلى 6356 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس 0.04 بالمئة إلى 4775 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5821 نقطة.

وصعدت بورصة دبي هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2614 نقطة، مع ارتفاع أسهم “سوق دبي المالي” بنسبة 0.86 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنحو 0.51 بالمئة و”داماك” بنسبة 0.11 بالمئة.

بينما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.09 بالمئة إلى 4901 نقطة، تحت وطأة ضغوط بيعية استهدفت أسهم البنوك والعقار ولطاقة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1449 نقطة، وسط تباين في أداء أسهمها الكبرى.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1 بالمئة إلى 8975 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1829 نقطة.

مصر: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 14241نقطة.

مسقط: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3918 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 6356 نقطة.

دبي: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 2614 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.09 بالمئة إلى 4901 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1449 نقطة.

الأناضول