فنزويلا – أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية أن السلطات أفرجت عن النائب المعارض، غيلبرتو كارو، الموقوف منذ أبريل، قبيل زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى كاراكاس.

وقالت الجمعية أمس الاثنين في تغريدة على “تويتر” إن: “النائب غيلبرتو كارو ما كان ينبغي أن يحتجز أبدا. لقد خرج اليوم من خلف القضبان”.

وكان في استقبال كارو البالغ من العمر 45 عاما والعضو في حزب “الإرادة الشعبية” الذي يتزعمه، خوان غوايدو، لدى خروجه من السجن جمع من أنصار المعارضة، إضافة إلى أنصار لمادورو أيضا.

ويأتي الإفراج قبل يومين من وصول باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، إلى العاصمة الفنزويلية في زيارة تستمر من الأربعاء حتى الجمعة، تلتقي خلالها خصوصا كلا من الرئيس نيكولاس مادورو وخصمه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان المعارض) خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وستلتقي باشليه إضافة إلى مادورو وغوايدو “ضحايا تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان” وسياسيين آخرين ومجموعات من المجتمع المدني.

المصدر: أ ف ب