ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المنشق عن البرلمان في طبرق جلال الشويهدي قرار المجتمعون في مجمع قاعات ريكسوس بطرابلس القاضي بإلغاء منصب القائد العام بأنه قرار مدروس ويصب في صالح الوطن ولم يأت اعتباطا، على حد قوله.

الشويهدي أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الثلاثاء أن المنصب أو التعديل رقم 11 للقانون رقم واحد تم استحداثه من قبل البرلمان في عام 2015 لإيجاد منصب وغطاء للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر،على حد زعمه.

وأشار عضو مجلس النواب المنشق إلى أن ليبيا لا تملك تلك الجيوش الكبيرة ليكون فيها أربع مناصب عسكرية كبيرة.

وأضاف الشويهدي أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سارع الأسبوع الماضي بالذهاب إلى مصر للحصول على دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب ومن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في محاولة لاستباق قرار المجلس، على حد زعمه.