الصين – دعت الصين وكوريا الشمالية كل الأطراف المعنية إلى إدراك أهمية تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، الذي تم التوصل إليه بصعوبة، والتمسك بهدف تحويلها إلى منطقة خالية من السلاح النووي.

وأعلن رئيس قسم الاتصالات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سون تاو، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مكرس لزيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المقررة إلى بيونغ يانغ في الـ20 والـ21 من الشهر الجاري، أعلن: “توصلت الصين وكوريا الشمالية إلى اتفاق ينص على أن دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية يتفق مع مصالح الدولتين والشعبين. وتدعو الصين وكوريا الشمالية كل الأطراف المعنية إلى إدراك أهمية تحسن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، الذي تم تحقيقه بصعوبات كبيرة، وكذلك التمسك بشدة بأهداف تحويلها إلى منطقة خالية من السلاح النووي، وضمان السلام والاستقرار فيها وتسوية القضايا الموجودة عن طريق الحوار والمشاورات”.

وأضاف أن “الصين تؤيد كوريا الشمالية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة المتمركزة على تطوير الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة” في البلاد.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية في الـ20 والـ21 من الشهر الجاري. وستجري هذه الزيارة بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما ستصبح أول زيارة رسمية لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.

المصدر: نوفوستي