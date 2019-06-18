ليبيا – أعلن قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي بدء قوات الجيش الوطني أمس الاثنين بالتأهب لتحقيق تقدم على الأرض خلال اليومين المقبلين.

اللواء الحاسي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن الاشتباكات مستمرة بشكل يومي في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس.

وقال الحاسي :”إن المشير حفتر على اتصال يومي مع قوات الجيش” ، مضيفاً:”ستسمعون أخباراً جيدة وطيبة خلال اليومين المقبلين”.

وتابع:”هناك مواقع قوات الجيش ثابتة فيها في مواجهة الميليشيات المسلحة ، وهناك مواقع أخرى كثيرة نتقدم فيها على الأرض”.

ورداً على ما يتردد عن تأخر الحسم العسكري في معارك طرابلس، أوضح الحاسي:”هذه ليست رحلة سياحية، معنويات الجنود ممتازة، والأمور على ما يرام في جانبنا”.

اللواء الحاسي رفض التعليق على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،مؤكداً على أن المعارك لتحرير العاصمة مستمرة وفقاً للخطة الموضوعة زمانياً ومكانياً.