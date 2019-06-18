الهند – أعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده جراء انفجار سيارة مفخخة، استهدفت عربة مصفحة تابعة له، بالجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، وقع الهجوم، الليلة الماضية، أثناء عبور دورية للجيش من منطقة بولواما جنوبي الإقليم؛ ما أدى إلى إصابة 12 جنديا على الأقل، إضافة إلى مدنيين اثنين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القوات الهندية، العقيد راجش كاليا، قوله إن من بين الجنود المصابين، كان هناك اثنان في حالة حرجة، وفارقا الحياة في المستشفى الثلاثاء.

وأضاف كاليا أن “يقظة الدورية في موقع الحادث ساهمت في تقليص الخسائر إلى حد كبير”.

وحتى الساعة (9.47) ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

ويأتي التفجير بعد يوم من إعلان باكستان تقديمها معلومات استخباراتية للهند والولايات المتحدة، تفيد باحتمال وقوع هجوم في منطقة بولواما، حسب صحيفة “إنديان اكسبريس” الهندية.

ويطلق اسم “جامو وكشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقها.

ويطالب سكان هذا الجزء بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

الأناضول