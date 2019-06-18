السودان – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، امس الاثنين، التطورات في السودان مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أبو بكر دمبلاب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن دمبلاب أطلع الدبلوماسي الروسي على الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري الانتقالي السوداني من أجل إعادة الاستقرار.

فيما تمت الإشارة، من الجانب الروسي، إلى أن “حل مشكلات السودان الداخلية شأن السودانيين أنفسهم، في ظل عدم وجود بديل عن تسوية الخلافات القائمة بطرق سلمية على أساس حوار وطني واسع”.

وذكرت الوزارة أن مدير المخابرات السودانية وصل إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، المزمع عقده في مدينة أوفا الروسية في الفترة ما بين 18 و29 يونيو الجاري.

وعزل الجيش السوداني يوم 11 أبريل، الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما من الحكم، وحل البرلمان وعلق العمل بالدستور. وطالبت قوى المعارضة المجلس بتسليم السلطة لحكومة مدنية، واعتصمت جموع في ساحة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

وبعد فشل محاولات الجانبين للتوصل إلى حل وسط، فضت الشرطة وقوات الأمن الخاصة، يوم 3 يونيو، الاعتصام باستخدام السلاح، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، وتلا هذه الأحداث إعلان المعارضة عن إنهاء مفاوضاتها مع الجيش وبدء إضراب عام في السودان.

وفي الوقت الحالي تبذل إثيوبيا جهودا لإحياء الحوار بين المعارضة والعسكريين السودانيين.

المصدر: تاس