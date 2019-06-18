بروكسل – تراجع الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، في الشهور الخمسة الأولى من 2019.

وقال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في بيان صادر، الثلاثاء، إن الطلب على السيارات الجديدة في دول التكتل، تراجع إلى 6.7 ملايين سيارة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع الطلب على السيارات الجديدة بنسبة 0.1 بالمئة في مايو/ أيار 2019 بعد تراجع دام 8 أشهر على التوالي.

وأشار البيان إلى تباين الطلب على السيارات الجديدة في الأسواق الأوروبية الكبرى، على أساس شهري؛ حيث تباطأ في إسبانيا بنسبة 7.3 بالمئة والمملكة المتحدة 4.6 بالمئة وإيطاليا 1.2 بالمئة، في حين ارتفع في ألمانيا 9.1 بالمئة وفرنسا 1.2 بالمئة.

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في القارة.

الأناضول