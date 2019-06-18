واشنطن – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، هجومه ضد الصين والمركزي الأوروبي؛ بسبب تخفيض قيمة العملات المحلية لديهما (اليورو) و(اليوان).

وانتقد ترامب، في تغريدة على تويتر اليوم، إعلان رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، احتمال تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية؛ “الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار”.

وقال ترامب إن انخفاض اليورو أمام الدولار يجعل “من السهل على منطقة اليورو الدخول في منافسة غير عادلة مع الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن منطقة اليورو “ظلت هكذا على مدار سنوات إلى جانب الصين وغيرها من الدول”، لم يحددها.

وبحلول (12.40 تغ)، هبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.14 بالمئة، إلى 1.12 دولار.

وفي وقت سابق اليوم، قال دراجي إن البنك المركزي الأوروبي إنه قد يلجأ إلى مزيد من السياسات التحفيزية النقدية، كخفض معدل الفائدة أو شراء مزيد من الأصول، حال عدم وصول معدل التضخم نحو المستهدف.

وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، اتهم ترامب منطقة اليورو بخفض قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) دون أن يقدم دلائل.

ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، كعملة رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

وأشار ترامب إلى أن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة، موضحا أن فرض الرسوم “لم يؤثر بعد على المستهلكين”.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 – 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ، الجمعة، إن قيمة اليوان (العملة المحلية) يجب أن تحددها قوى السوق.

وأضاف قانغ أنه “غير ملتزم بالدفاع عن عملة البلاد عند مستوى معين”.

الأناضول