كندا – يساعد نبات الخيار، على بساطته ووفرته، في تعزيز خلايا الجسم وتحسين شتى العمليات التي تجري في الجهاز الهضمي.

– مصدر للفيتامينات: يفقد الجسم صيفاً الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A وB وC، التي تعزّز منظومة المناعة وتحمي من التعب، ويتميّز الخيار بقدرته على تعويض هذه المواد بالنسبة للجسم. ويمكن زيادة فعالية الخيار من خلال مزج عصيره مع عصير السبانخ والجزر.

– يحسن عمل الدماغ: الخيار مصدر مهم للحصول على مركبات الفلافونيل المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحسّن النبضات العصبية وكذلك نوعية الإشارات العصبية المتبادلة بين خلايا الدماغ.

– يخفف ردّ الفعل على الإجهاد: يحتوي الخيار على نسبة عالية من مجموعة فيتامين В (فيتامين B1 وفيتامين B5 وفيتامين B7) التي تخفف حالة القلق وعواقب الإجهاد.

– عملية الهضم: يحسّن الخيار عملية الهضم في الجسم، لاحتوائه على عنصرين مهمين لعملية الهضم وهما الماء والألياف الغذائية.

– يحافظ على وظيفة القلب: يحتوي الخيار على عنصر البوتاسيوم، الذي يحسّن عملية تنظيم مستوى ضغط الدم، وهو أيضا مسؤول عن نقل النبضات العصبية، التي تقلّص عضلة القلب وتؤثر على وظيفة القلب.

وكالات