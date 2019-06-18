فرنسا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بات على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس.

ووفقًا لبرنامج “الشرينجيتو” الإسباني، فإن رابيو سينتقل إلى يوفنتوس في شهر يوليو/ تموز المقبل، بمكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين يورو.

وسيمنح اليوفي مكافأة التوقيع لرابيو، بسبب أن الأخير سينتقل إليه في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده رفقة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 7 ملايين يورو كراتب سنوي، كما أن عقده مع السيدة العجوز سيمتد حتى صيف 2024.

يذكر أن رابيو كان خيارًا رئيسيًا لبرشلونة في الموسم المنتهي، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مكافأة التوقيع والراتب السنوي، كما أن النادي الكتالوني ضم الهولندي فرينكي دي يونج في وسط الملعب.

المصدر: كووورة