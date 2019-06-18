ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب إن الشعب الليبي يعترف بالقوات المسلحة التي يقودها القائد العام المشير خليفة حفتر ، منتقداً تدمير حلف الناتو لليبيا وشعبها بعد استهداف البلاد عسكرياً.

اللواء رجب أكد في كلمة له خلال لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب والتطرف وللمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين أن الشعب الليبي احتضن ضباطه وجيشه لتحرير البلاد من قبضة الارهاب ، مشيراً إلى أن مصر هي الداعم للشعب الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وإنتقد اللواء رجب تدخلات قطر فى الشؤون الداخلية لليبيا ، مؤكداً أن تركيا وقطر تهربان السلاح إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة على مدار التاريخ لم تتمكن من حل مشكلة شعب.

وزير الداخلية السابق نوّه إلى تمسك أبناء الشعب بوحدة وإستقرار البلاد ضد المحاولات الخبيثة لتفتيته ، مؤكدا أن الشعب الليبي لا يعترف بمبادرة فائز السراج الفاقد للشرعية، موضحاً في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة حاولت الترويج لملتقى غدامس المجهول الهوية في منتصف أبريل الماضي.