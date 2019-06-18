ليبيا – صوت عدد من النواب المقاطعون والمنشقون عن مجلس النواب في مقره الرسمي بطبرق المجتمعون في مدينة طرابلس خلال إجتماعهم بمجمع قاعات ريكسوس الاثنين على إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي أقره البرلمان في عام 2015 ضمن قانون صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.

وكشف مصدر لصحيفة المرصد بأن اجتماع النواب المقاطعون والمنشقون الذي بلغ عددهم 42 نائب ولم تبلغ النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية ، قد رحبوا بمبادرة رئيس الرئاسي فائز السراج ، مبيناً بأنهم قد اتفقوا على تخصيص اجتماعهم المقبل لإختيار رئيس جديد لهم .

واختتم النواب اجتماعهم في طرابلس بالتأكيد على أن الغائهم لمنصب القائد العام يأتي لمنع ما وصفوه بـ”عسكرة الدولة” ورفض خضوعهم لهيمنة من خارج مجلس النواب على حد زعمهم.