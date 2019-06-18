فرنسا – وقعت فرنسا وألمانيا وإسبانيا اليوم اتفاقا للتعاون في تصميم جيل جديد من الطائرات المقاتلة كعامل أساسي لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على دعم من الخارج.

ووقع وزراء دفاع الدول الثلاث على اتفاقية تؤذن بتدشين إطار عمل للتعاون الثلاثي في المشروع الطموح الذي يحمل تسمية “نظام القتال الجوي المستقبلي” (FCAS) ويضم، علاوة على المقاتلة الجديدة، إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة متطورة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق أثناء معرض باريس الجوي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعرض مجسم للطائرة المستقبلية المنشودة.

وستصنع شركتا “داسو” و”إيرباص” الطائرة الحربية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من 2040 لتحل تدريجيا محل مقاتلتي “رافال” الفرنسية و”يوروفايتر” الألمانية.

لكن مشروع المقاتلة الجديدة يواجه منافسة شديدة من قبل بريطانيا التي دشنت في وقت سابق من العام الماضي مشاريع لصناعة طائرة مقاتلة متطورة تحمل تسمية Tempest بالتعاون مع إيطاليا وهولندا، علاوة على الجهود الهائلة التي تبذلها الولايات المتحدة والصين لتطوير ترسانتها في هذا المجال.

ولم يكشف عن قيمة المشروع، لكن وكالة الأنباء الألمانية DPA تقدرها بنحو مليار يورو.

المصدر: وكالات