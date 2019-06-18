انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أصيب بالإحباط، بسبب أحد قرارات ريال مدريد.

وكان بوجبا كشف مؤخرًا عن رغبته في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر بعيدًا عن مانشستر يونايتد، وربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ريال مدريد، يرفض تغيير تقييمه المالي لصفقة بوجبا، وهو ما يعوق انتقال اللاعب الفرنسي إلى “سانتياجو برنابيو” في الصيف الحالي.

وتتمسك إدارة مانشستر يونايتد بالحصول على 150 مليون إسترليني، من أجل الاستغناء عن خدمات بوجبا في الموسم المقبل.

أما العرض الافتتاحي الذي قدمه ريال مدريد لضم النجم الفرنسي فيبلغ 90 مليون إسترليني، ولا ينوي الميرنجي الاقتراب من الرقم الذي وضعته إدارة الشياطين الحمر.

ويهدف اليونايتد، إلى تحقيق ربح مادي كبير من صفقة بوجبا، ولكن عرض ريال مدريد الأول يمنحهم مكسبًا ماليًا يبلغ مليون إسترليني فقط عن المقابل الذي دفعه النادي الإنجليزي لضم اللاعب الفرنسي من يوفنتوس.

المصدر :كووورة