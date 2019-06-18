ألمانيا – يعد موسم الصيف أكثر الأوقات ملائمة للتحول إلى الغذاء الصحي وتناول الفواكه والخضروات والثمار الطازجة والمجففة أيضاً.

ويؤكد خبراء التغذية أنّ المنتجات الصيفية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية القيمة والمفيدة للصحة، وتعتبر مثالية لتحسين الحالة الصحية.

ومن هذه المنتجات:

الكرز: تكمن قيمة الكرز في احتوائه على نسبة عالية من الانثوسيانين المضادة للالتهابات، وتحمي هذه المادة أيضاً الجسم من تطور السرطان والخرف المرتبط بالتقدم بالعمر.

المشمش: ثمار المشمش مشبعة بالبوتاسيوم، الذي يحسن حالة الأوعية الدموية وينشط عمليات إخراج السموم من الجسم، بما فيها الكوليسترول الضار. كما أن تناول المشمش المجفف يساعد على تحسن الحالة الصحية في حال سوء الدورة الدموية والوهن العضلي واضطراب نبضات القلب.

الطماطم: مصدر مثالي لمركب الليكوبين الذي يخفض تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، علاوة على هذا تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي، الذي يحسن حالة الجلد والبشرة ويجعلها يانعة.

الجوز: يجب تناول حفنة من لب الجوز يوميا، لأن الجوز يحتوي على مجموعة مثالية من الدهون غير المشبعة المتعددة وألياف غذائية ومضادات الأكسدة، التي تحسن صحة الأوعية الدموية والقلب وكذلك تفيد في الوقاية من الأورام.

البطيخ الأحمر: يوفر البطيخ الأحمر الرطوبة اللازمة للجسم، إضافة إلى البوتاسيوم المفيد للقلب. كما يحتوي البطيخ على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تعزز مقاومة الجسم وثبات الخلايا أمام الجذور الحرة التي تدمر بنية الخلايا مسببة السرطان.

الشاي الأخضر: هذا الشاي مثالي للشرب في موسم الحر، فهو يروي العطش بالكامل، علاوة على احتوائه على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تقي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

توت العليق: تناول هذه الثمار يسبب تغيرات إيجابية في عمل الأوعية الدموية ويخفض من خطر أمراض القلب بنسبة 15%.