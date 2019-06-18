انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بات على طاولة ليفربول في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مبابي ضمن قائمة اهتمامات ليفربول وريال مدريد، تحسبًا لرحيله عن سان جيرمان في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الفرنسي على استعداد لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد أن ملت من سلوكه، ولكنها تتمسك باستمرار مبابي في الموسم المقبل.

وسبق أن أثار مبابي الكثير من الجدل بشأن رحيله بعد أن نشر، عبر حسابه الشخصي على شبكة “إنستجرام”: “قريبًا”.

وجاءت هذه الرسالة من المهاجم الشاب، بعد تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي بأن الباب مفتوح أمام أي لاعب للرحيل إذا كان لا يشعر بالسعادة في النادي.

المصدر : كووورة