ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني إن المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غير قابلة للتفعيل طبقاً للمعطيات الراهنة.

البريني أشار في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أمس الاثنين إلى أن نحو 70% من القبائل الليبية يؤيدون عملية الجيش الليبي في طرابلس وأن مدينة مصراته تقف إلى الجانب الآخر وجزء من مدينة الزاوية وكذلك الأمر بالنسبة لقبائل التبو في الجنوب حيث تنقسم بين مؤيد للجيش ومناصر لقوات الوفاق.

وأضاف أن مبادرة السراج طرحت متأخرة في حين أن الجيش يفصله عن قلب العاصمة كيلومترات معدودة في ظل تواجد الميليشيات بقلب العاصمة والتي تقودها مدينة مصراته المدعومة من قطر وتركيا بحسب تعبيره.

وأوضح أن الاجتماعات خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز على ما بعد عملية طرابلس في ظل انتشار الميليشيات وأن تضع رؤية لخارطة طريق تساهم في خروج ليبيا من المشهد الحالي.

أما عن دور القبائل الليبية بيّن أن المجلس حاول تفعيل دور القبائل منذ عام 2018 إلا أنه لم يتح له الفرصة خاصة في ظل تعقيد الإجراءات والموافقات المطلوبة سواء في الغرب الليبي أو الشرق.