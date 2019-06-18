الصين – أطلقت شركة “آنكر” محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد الذي يتيح إمكانية توصيل سماعة الرأس Lightning مثل EarPods الجديدة بالأجهزة المزودة بمنافذ USB-C مثل أجهزة ماك بوك أو الجهاز اللوحي آي باد برو 2018.

وأوضحت الشركة الصينية أن محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يعمل مع أجهزة الماك والأجهزة اللوحية آي باد برو والحواسيب المكتبية، التي تعمل بنظام ويندوز 10 والمزودة بمنافذ التوصيل USB-C.

ويعتبر محول MFi معتمد رسمياً، لضمان نقل الصوت بدون فقدان مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس”.

وأعلنت شركة “آنكر” أن سعر محول الصوت USB-C إلى Lightning الجديد يبلغ نحو 22 دولاراً أمريكياً .

وكالات