البرازيل – نصح أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، المدير الفني للبرازيل، اليوم الثلاثاء، النجم نيمار دا سيلفا، لاعب سان جيرمان، بالانتقال للمكان الذي سيجعله “سعيدا”، وذلك بعد التقارير التي تؤكد وجود مفاوضات بين اللاعب وناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأشار “تيتي” خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة فنزويلا على ملعب (أرينا فونتي نوفا): “لو كنت في نفس الموقف، لانتقلت للفريق الذي أشعر فيه بالسعادة على المستوى الشخصي كإنسان، لأنني سأكون هناك أفضل على المستوى الاحترافي”.

وجاء رد تيتي على التقرير الذي نشره موقع (Globo Esporte)، وأكد خلاله، حسب “مصادر مقربة من الصفقة”، وجود مفاوضات “قوية” من أجل عودة اللاعب للبلاوجرانا.

وكان صاحب الـ27 عاما قد رحل عن البارسا في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ222 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق الباريسي.

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية قد أكدت الأحد أن اللاعب يفكر جديا في الرحيل عن النادي العاصمي خلال الميركاتو الصيفي، وهو نفس الأمر بالنسبة لإدارة النادي التي قررت عرض اللاعب للبيع في حالة وصول عرض مناسب.

المصدر : كووورة