وأضاف أحمد بدراوي لـ”رويترز” على هامش مؤتمر صحفي بالمول الذي أوشك العمل فيه على الانتهاء: “استلمنا الأرض نهاية 2016 وبدأنا العمل في2017 وسيكون الافتتاح الرسمي للمول في أغسطس المقبل”.

وتابع: “الاستثمارات تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، نحو 50 بالمئة منها تمويل ذاتي والباقي قرض من البنوك. مساحة الأرض 33 فداناوالمساحة التأجيرية بالمول تبلغ 40 ألف متر مربع… الحمد لله تمتأجير 70 بالمئة من المساحة حتى الآن”.

ولم يخض بدراوي في تفاصيل عن الإيرادات المتوقعة من المشروع، الذي يقع في مدينة طنطا وسط دلتا النيل.

ومجموعة فواز الحكير السعودية إحدى أكبر الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المراكز التجارية في الشرق الأوسط.

وقال بدراوي: “هذا هو أول وأكبر مول منظم بالمقاييس العالمية في طنطا بهذا الحجم. أنت تتحدث عن تواجد جميع العلامات التجارية العالمية بالمول بجانب 7 قاعات سينما. نتوقع 3 ملايين زائرفي أول عام من الافتتاح”.

وتمتلك مراكز للاستثمار العقاري “مول العرب” في غرب القاهرة، وهو أحد أكبر المراكز التجارية في مصر وتبلغ المساحات التأجيرية به نحو 150 ألف متر مربع.

وذكر بدراوي أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء “مول القطامية” في القاهرة على مساحة 100 فدان، وتتوقع افتتاحه في 2020.

وقال: “استثمارات مول القطامية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه. وتم إنفاق أقل من مليار جنيه حتى الآن في المشروع”.

وعن الخطط المستقبلية للشركة قال بدراوي: “سنوقع أيضا خلال أسبوع عقد إنشاء مول تجاري بمدينة المنصورة (بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل). لدينا توسعات كبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة”.