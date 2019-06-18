مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط

مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط

أبوظبي – أغلقت 6 بورصات عربية في المنطقة الخضراء بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء، معززة بتفاؤل المستثمرين مع عودة صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:32)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.56 بالمئة أو 34 سنتاً إلى 61.28 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.64 بالمئة أو 85 سنتاً إلى 52.78 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.56 بالمئة إلى 2628 نقطة، بدعم صعود أسهم “إعمار مولز” بنسبة 3.7 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 1.34 بالمئة.

فيما زادت بورصة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.23 بالمئة إلى 4912 نقطة، على وقع مكاسب أسهم “طاقة” بنسبة 10 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 1.22 بالمئة.

وزادت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، متجاوزة حاجز 9 آلاف نقطة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنحو 0.28 بالمئة، بدعم مكاسب الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1832 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “الإقبال للاستثمار” و”آفاق للطاقة” و”جوبترول” بنحو 1.21 بالمئة و0.78 بالمئة و0.77 بالمئة على التوالي.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1451 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “زين” بنسبة 3.7 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 0.62 بالمئة و”بتلكو” بنحو 0.29 بالمئة.

وفي بورصة الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.79 بالمئة إلى 6306 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس بنحو 0.49 بالمئة إلى 4752 نقطة، فيما هبط المؤشر العام بنحو 0.71 بالمئة إلى 5779 نقطة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.27 بالمئة إلى 14202 نقطة، بضغط عمليات بيع مكثفة للمؤسسات المحلية.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3915 نقطة، مع تراجع أسهم “السوادي للطاقة” بنسبة 2.7 بالمئة و”العز الإسلامي” بنحو 2.5 بالمئة و”جلفار للهندسة” بنسبة 2.47 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 2628 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 9000 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 4912 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1832 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1451 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 6306 نقطة.

مصر: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 14202 نقطة

مسقط: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3915 نقطة.

المصدر : الأناضول