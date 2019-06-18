لبنان – وصل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف، إلى لبنان اليوم، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين، تطورات الأوضاع في سوريا، وملف النازحين السوريين.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن “لافرنتييف سيبحث في بيروت، عملية إعادة الإعمار والمبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وغيرها من الملفات”.

وأضافت المصادر، أنه “رغم أن ملف عودة النازحين سيكون العنوان الأبرز لزيارة لافرينتيف، إلا أن محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، قد تمهد إلى فتح ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ملف النزوح”.

وكشفت هذه المصادر، أن “لافرينتيف سيوجه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات “أستانا 13″، التي ستعقد في يوليو المقبل”، لافتة إلى أن “أهمية حضور لبنان تكمن في أن جولة “أستانا” المقبلة ستضع إطارا محددا للبدء بإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة، حيث سيتاح لبنان أن يطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف”.

ويثير ملف النازحين السوريين في لبنان، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، فالبعض يعتبر سياسة الحكومة “عنصرية” بحقهم، لا سيما في ما بتعلق باليد العاملة وفرص العمل، والبعض الآخر يصر على ضرورة عودتهم السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا.

المصدر: RT +”الجمهورية”