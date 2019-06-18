بكين – أكد نائب الرئيس الصيني، وانغ تشي شان، لوزير الخارجية السوري، وليد المعلم، استمرار بلاده في تقديم الدعم لسوريا واهتمامها بتطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات.

ولدى استقباله من قبل نائب الرئيس الصيني في بكين، أكد وزير الخارجية السوري رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع الصين في كل المجالات، للوصول بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع رؤية الرئيس السوري، بشار الأسد، المتمثلة في التوجه شرقا في علاقات دمشق الخارجية.

وبحسب وكالة “سانا” السورية الرسمية، فقد قدم المعلم الشكر للصين على “دعمها السياسي المبدئي في المحافل الدولية” وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها إلى سوريا أثناء الحرب.

كما أعرب الوزير السوري عن اهتمام بلاده بالتعاون مع بكين في إطار مبادرة “حزام واحد – طريق واحد” الاقتصادية الصينية وتعزيز دورها فيها.

بدوره شدد نائب الرئيس الصيني على استمرار بلاده في تقديم الدعم لسوريا “في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية والمنظمات متعددة الأطراف”، مؤكدا التزام بكين بسيادة واستقلال سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، مشددا على “رفض الصين القاطع للتدخل الخارجي ومن أي دولة كانت في الشؤون الداخلية لسوريا”.

ووصل المعلم والوفد المرافق له إلى بكين مساء أمس الأحد في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

المصدر: سانا