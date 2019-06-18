تركيا – نظم اتحاد الغرف والبورصات التركية، لقاء بين عالم الأعمال التركي ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، لرسم ملامح العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وعقد الاجتماع في مقر الاتحاد، تحت عنوان “مستقبل العلاقات التجارية التركية البريطانية”؛ بمشاركة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وأكد فوكس خلال الاجتماع، على أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، قائلاً: “هذه ليست لباقة في الكلام، هذه العلاقة مهمة بالنسبة لأوروبا وللعالم بأسره”.

وأضاف: “بقدر ما تكون تركيا قوية من الناحية السياسية والاقتصادية، بقدر ما تكون شراكتنا جيدة”.

وأشار إلى أن “بريكست” لا يشكل أي تهديد على العلاقات التجارية مع بريطانيا.

ويشهد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، عقبات عدة، أفضت إلى استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكنها ستبقى في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفاً لها، بحلول أواخر يوليو/ تموز المقبل.

بالمقابل، أكدت وزير التجارة التركية أنهم سيركزون على إكساب مزيد من الزخم للتجارة التركية، بغض النظر إن تم الاتفاق أولا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت بكجان إلى أنّ بلادها ترغب في تطوير التعاون التجاري مع بريطانيا والشرق الأوسط وإفريقيا والبلقان، وآسيا والشرق الأقصى.

وأوضحت أنه ينبغي على تركيا وبريطانيا، توقيع اتفاق تجاري بينهما إلى جانب اتفاق ينظم قطاع الخدمات والتمويل والتأمين

الأناضول