تركيا – أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورناك، إن حجم التجارة بين بلاده وبريطانيا بلغ 18.5 مليار دولار، خلال العام الماضي، مرتفعا بنسبة 15 في المئة مقارنة مع 2017.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه الثلاثاء، مع وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس، والوفد المرافق له، بالعاصمة أنقرة.

وأشار ورناك، إلى ضرورة البحث عن طرق من أجل تقليص العوائق التجارية بين البلدين، حتى يتسنى لهما رفع التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأعرب عن سعادته بالعمل المشترك مع بريطانيا في العديد من المجالات، وعن إيمانه بأن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتعزز أكثر وتسير بشكل جيد مستقبلا.

وأوضح أن تركيا تعد ثاني بلد مستقبل للصادرات البريطانية في العالم، وأن الأخيرة تمثل ثامن مستورد عالمي للمنتجات التركية.

الأناضول