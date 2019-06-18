ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إن القرارات التي تتخذها الشخصيات التي اجتمعت في فندق ريكسوس بطرابلس لا قيمة لها ، لافتاً إلى أن القرارات والقوانين التي اتخذها البرلمان تبقى نافذة ما لم يعد المجلس ذاته النظر فيها خلال جلساته بمقره المؤقت أو الدستوري وبحضور هيئة الرئاسة مع توافر النصاب القانوني لكامل الأعضاء.

عبد النبي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين أن تلك الشخصيات التي اجتمعت في ريكسوس بعضهم ممن لم يلتحقوا بالمجلس بمقره المؤقت بطبرق منذ انطلاق جلساته في 2014 ما يجعلهم منتحلين لصفة نائب كونهم لم يؤدوا اليمين الدستورية.

وأردف عضو مجلس النواب :”بعض النواب لم يلتحقوا بالبرلمان منذ تشكيل المجلس الرئاسي ما يجعلهم يحملون صفة نواب مقاطعين ولا يحق لهم اتخاذ أي إجراء وأن عضويتهم في مجلس النواب معلقة منذ زمن”.