Mazda3 الأسطورية تظهر بحلة جديدة كليا

اليابان – استعرضت “مازدا” مؤخرا نماذجها الجديدة من سيارات الفئة الثالثة الشهيرة لديها، والتي يعشقها الملايين حول العالم.

وستطرح هذه السيارة بعدة طرازات، جميعها مزودة بهيكل انسيابي أنيق، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 18 إنش، وأنظمة تتحكم بالسرعة، ونظام Stop & Go، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة المولتيميديا، وفيها شاشتان على واجهة القيادة، واحدة في منتصفها والأخرى قبالة السائق مباشرة.

أول نموذج سيطرح بهيكل سيدان، وسيزود بمحرك بسعة 1.5 لتر، بعزم 120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأزرار للتحكم بالسرعة مثبتة على جانبي المقود.

أما النماذج الباقية فستأتي بهيكل هاتشباك يجعل منها سيارات عائلية بامتياز، وستزود بمحركات بسعة 2.0 لتر، وعزم 153 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وكالات